Derbynederlaag tegen GRC 14 kost Gerrie Schaap de kop als trainer van Woudrichem: ‘Het is wat het is’

Brabander showt schaalmo­del op Pieter Boele: ‘Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken’

Na Dordt in Stoom vorig jaar mei zag bezoeker Paul Burghoorn de historische stoomsleepboot Pieter Boele een paar keer voorbij komen. Hij hakte eindelijk de knoop door: dat pareltje ging hij op schaal namaken. Een half jaar zagen en priegelen later was het zo ver en kon de Brabander het resultaat laten zien aan vrijwilligers van stichting Dordt in Stoom.

16:33