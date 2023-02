Den Otter Kerkwijk Cross levert ruim 3100 euro op voor Roparun; ‘Eerst crossen, dan hossen’

VIDEO Steekpar­tij in Stadsbibli­o­theek in druk centrum van Dordrecht; verdachte nog voortvluch­tig

In de Stadsbibliotheek in Dordrecht heeft vanmiddag een steekpartij tussen twee mannen plaatsgevonden. De verdachte is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar is wel met spoed naar het ziekenhuis gebracht.