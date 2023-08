De Stroming ‘drijft en deint’ op het water: ‘Soms moeten we per boot naar het restaurant toe’

Jongen in Waalwijk neemt tijdens gesprek met politie wildplas­boe­te voor lief, omdat hij zo nodig moet

WAALWIJK - Een jongeman heeft in de nacht van zaterdag op zondag een boete gekregen voor wildplassen. Opvallend genoeg was de jongen in gesprek met de politie en nam hij de boete voor lief omdat hij zo nodig moest plassen.