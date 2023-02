Curieuze treffer bij Kozakken Boys, gehavend WNC krijgt grote nederlaag aan de broek

amateurvoetbalKozakken Boys liet zaterdag in de extra tijd een punt uit handen glippen tegen Lisse. In de vierde divisie leed WNC een forse nederlaag in het inhaalduel met GOES (0-5), Achilles Veen hield aan het duel met Zwaluwen een belangrijk puntje over (0-0).