Criminelen maken van illegaal vuurwerk nóg zwaardere explosieven: ‘Het zijn gewoon bommen’

Turks-Amerikaans kanon zorgt voor stevige Europese basketbal­ka­ter in Den Bosch

Conner Frankamp is de naam. Een Amerikaanse globetrotter die de afgelopen vijf jaar zeven verschillende basketbalclubs versleet in Europa. Tegenwoordig speelt de 27-jarige pointguard bij het Turkse Gaziantep. En daar beleefde hij woensdag de avond van zijn leven in de Europese uitwedstrijd tegen Heroes Den Bosch. In De Maaspoort werd het 63-82 voor de Turken.

21 december