Chinook transporthelikopter van Defensie komt naar Boerenerfdag Dussen

Evangelist Tom de Wal presen­teert bouwplan­nen voor religieus complex in Dussen

Evangelist Tom de Wal en zijn Frontrunners Ministries treden na maanden van stilte naar buiten met hun plannen voor een nieuw religieus complex in Dussen. Op donderdag 31 augustus is er een inloopbijeenkomst, waar geïnteresseerden uitleg krijgen over het ontwerp en vragen kunnen stellen.