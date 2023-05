Carnaval Zaltbommel wil snel duidelijkheid over feestplek: Schootsveld smaakt naar meer

Aantal winkels in de binnenstad daalt opnieuw: ‘Doen er alles aan de bezoeker naar de binnenstad te trekken’

Het aantal stenen winkels is in Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden afgelopen jaar opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerstgenoemde gemeente is de daling met -7,3 procent het grootst, gevolgd door Gorinchem (-6,1 procent) en Molenlanden (-2,8 procent).