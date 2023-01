Carnaval Zaltbommel gaat de binnenstad uit, in afwachting van nieuw evenemententerrein

Eric en Anneke trouwen in het ziekenhuis waar ze elkaar ontmoetten én waar het aanzoek was

Terwijl Eric Kreukniet (65) grappend vertelt dat hij de broek aanheeft in de relatie, begint zijn verloofde te lachen. ,,Ja, dat denkt-ie. Mijn naam staat thuis nog steeds op de deur hè.’’ Eric grapt terug. ,,Ja, maar jij bent nooit thuis. Dus...’’ En dat klopt, want sinds het huwelijksaanzoek van Eric in september is zijn Anneke (70) niet meer thuis geweest; ze ligt nog steeds in het ziekenhuis.

