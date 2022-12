Buurtbewoners horen harde knal: auto vat vlam in Den Bosch

Ze dachten dat ze hem kwijt waren, maar Toon van Drunen geneest wonderbaar­lijk na zwaar hersenlet­sel

Een medisch wonder? De artsen zeggen van wel. Toon van Drunen (21) spreekt zelf liever van geluk als hij terugblikt op de val die hem zwaar hersenletsel opleverde. In het revalidatiecentrum zag de voetballer uit Almkerk hoe het anders af had kunnen lopen: ,,Ze dachten dat ze me kwijt waren.’’

26 december