Burgemeesters druk met huwelijksjubilea: ‘Elkaar vrij laten en veel van elkaar houden’

Wegrestau­rant Napoleon in Hank genomi­neerd voor Beste Truckers­café van Nederland: ‘We rijden er voor om’

HANK - De afgelopen jaren is er nauwelijks iets aan het interieur van Napoleon in Hank veranderd. Maar dat geeft het wegrestaurant langs de A27 juist z’n charme: zonder glad gestucte muren én met schrootjesplafond is het ‘nog een echt truckerscafé’. Napoleon is nu zelfs genomineerd als Beste Truckerscafé van Nederland.