Burgemeester Zaltbommel verkent in Flevoland

Ook in de provincie Flevoland is BoerBurgerBeweging (BBB) na de verkiezingen van vorige week de grootste partij geworden. Dat betekent dat BBB aan zet is bij het vormen van een nieuwe coalitie. Van Maaren en Sietsma zijn gevraagd om de verkennende gesprekken te voeren.

Pieter van Maaren (1963) was van 2012 tot 2019 burgemeester van Urk en is dat nu in de gemeente Zaltbommel. In zijn periode in Urk was hij ook voorzitter van de kring van burgemeesters in Flevoland. Hij kent de provincie dan ook goed.