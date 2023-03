‘Broadway in Bommel gaat voor cultuurbom zorgen’; Huiskamerfestival naar Texels voorbeeld

ZALTBOMMEL - De opzet van Broadway in Bommel zal bij veel cultuurliefhebbers herinneringen oproepen aan De Geheime Tuin. Dat evenement speelde zich af in vaak bijzondere tuinen in de binnenstad van Zaltbommel. In september zal Broadway in Bommel binnen te doen zijn. Theater, muziek en dans in de huiskamer.

Het worden korte voorstellingen die in het weekend van 2 en 3 september op twaalf plekken in Zaltbommel te zien zullen zijn. ,,Per locatie drie keer een half uur, om half acht, half negen en half tien", legt initiatiefnemer Piet Krens uit. Krens, muzikant en kunstenaar, deed inspiratie op voor Broadway in Bommel op Texel en - dichter bij huis - bij het huiskamerfestival Gluren bij de buren.

Krens speelde zelf twee keer op Broadway in Den Hoorn, waar het idee voor het festival voortkwam uit kunstenaarscafé Klif 12. Gluren bij de Buren is een formule die op meer dan 40 plekken in Nederland te zien is, onder meer in Den Bosch. ,,Dat is vooral lokaal en voor amateurs. Broadway in Bommel willen we op een hoger niveau tillen.”

Bijzonder instrument

Dat niveau denken de organisatoren te kunnen bereiken met mensen als Diederik Jekel, de bekende wetenschapsjournalist die sinds kort in Zaltbommel woont, Nol Havens (VOF De Kunst) en Thorwald Jørgensen. ,,Hij komt van oorsprong uit Zaltbommel en bespeelt een bijzonder instrument: de theremin. Daarmee staat hij in concertzalen over de hele wereld.”

De theremin is een elektronisch instrument waarbij Jørgensen met elektrische velden klanken maakt. Dat doet hij door zijn handen te bewegen alsof hij aan het dirigeren is. De klank heeft wat weg van viool. ,,Jørgensen gaat meer over het instrument vertellen en geeft daarmee tevens een voorproefje van wat hij tijdens het Emmy Verhey Festival gaat doen.”

Om jongeren naar het evenement te trekken haalt Krens studenten van de Koningstheateracademie uit Den Bosch naar Zaltbommel. ,,Negen studenten zullen hun afstudeervoorstelling spelen.”

Er is voor het weekend van 2 en 3 september gekozen omdat er dan ook een Kunstrondje XXL is, waarbij ruim 80 kunstenaars in Zaltbommel en omgeving hun ateliers open stellen. Krens vindt dat de twee evenementen elkaar perfect aanvullen. ,,Met overdag dat evenement en 's avonds Broadway in Bommel is er een weekend lang één bom cultuur in de stad.”

Op uitzonderlijke locatie

Voor de organisatie van Broadway in Bommel heeft Krens een oude stichting nieuw leven ingeblazen. Die heeft een toepasselijke naam. ,,De Stichting op Uitzonderlijke Locatie, Stichting Soul dus, dat past wel goed bij wat we gaan doen. Stichting Soul was ooit opgericht voor een festival in de garage van Lion Cars in Zaltbommel.” Belangrijker is dat hij mensen vond die mee wilden helpen met de organisatie. ,,Onder wie Carlie Bogman en Pieter C. Scholten. Hij hoorde bij toeval over mijn plan toen ik bij kunstenaar René van Dam was. Scholten, die nog niet zo lang in Zaltbommel woont, komt uit de wereld van toneel en dans.”

De organisatie staat dus al in de steigers, er liggen contacten met artiesten en er zijn genoeg huiskamers. Er blijft nog een belangrijk detail over. ,,Geld. Inmiddels hebben al enkele fondsen toegezegd en andere zijn aangeschreven. We denken 20.000 euro nodig te hebben, waarvan zo'n 7000 euro uit kaartverkoop.”