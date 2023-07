Breakdancer Jeroen gaat voor nieuw record: backflips tot ‘ie niet meer kan: ‘Maar sowieso 1000’

VIDEO Gorcumse BreakSquad wint NK: ‘Je kunt nog zo goed zijn, het kan ook anders lopen’

Dansgroep BreakSquad is nationaal kampioen breakdancen geworden. In het Parktheater in Eindhoven streed de top vier van Nederland in battles tegen elkaar, de breakdancers uit Gorinchem versloegen in de finale HFC uit Heerlen. ,,Het was oorlog op de vloer, maar daarna was alles weer goed’’, blikt Jeroen van der Linden terug.