Brandweer helpt mee bij vogelhuisjesproject in Dussen: mezenkasten bij kasteeltuin

Parkeerpro­bleem dreigt voor project Clemens­kerk: rechter zet vraagte­kens bij plannen

WAALWIJK - Het bouwplan voor de Clemenskerk in Waalwijk is geen gelopen race. De Raad van State heeft twijfels over de gekozen oplossing voor parkeren en denkt in ieder geval aan een blokkade voor een deel van het bouwplan.