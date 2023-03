Boswachter Harm wacht in spanning op de komst van de visarend en iedereen kan live met hem meekijken

Boswachter Harm Blom helpt je op weg bij het zelf spotten van de visarend: ‘Neem vooral de tijd’

1,6 miljoen mensen keken de afgelopen maanden met de boswachters mee via de webcam naar de visarenden en hun kroost in de Brabantse Biesbosch. Een ongekend hoog aantal. De visarenden waren hot! En de webcam mag inmiddels uitstaan, alles wat de boswachters melden over deze roofvogels wordt nog steeds gevreten. ,,Wie de visarend met eigen ogen wil zien, nu is het moment’’, zegt boswachter Harm Blom.