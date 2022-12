Bossche ouderen wonen te groot, maar kunnen niks kleiners vinden: ‘Mijn huis is perfect voor een jong gezin’

Oosterhout kan door met 250 flexwonin­gen: 1,7 miljoen aan rijkssubsi­die binnen

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout ontvangt 1,7 miljoen euro aan rijkssubsidie voor de bouw van 250 flexwoningen. Het bedrag zat al in de pen, maar is nu definitief gehonoreerd. Dat maakte wethouder Dees Melsen (VVD, stedelijke ontwikkeling) deze week bekend in de raadsvergadering.

23 december