Boerenerfdag Altena is dit jaar bij Bodemtrouw in Dussen: ‘Wordt gezellig als vanouds’

SteDoCo speelt dertien keer (!) om 18.00 uur en baalt ervan: ‘Rond 22.00 uur of later pas terug in Hoornaar’

SteDoCo is aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Trainer Rick Adjei begroette maandagavond in zijn tweede seizoen in Hoornaar 25 spelers. Behalve doelman Lars Bleijenberg, ontbreken aanvoerder Joran Schröder en assistent-trainer Hans Bos - beiden zijn docent - nog.