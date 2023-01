Bijzondere graftrommels op begraafplaats Babyloniënbroek in ere hersteld

Teleurstel­ling over afketsen vergunning Veerse zandwinput: ‘Waterkwa­li­teit hiermee slechts ten delen beschermd’

RAAMSONKSVEER - De gemeente Geertruidenberg is teleurgesteld over het besluit van waterschap Brabantse Delta om geen vergunning te verlenen voor het verondiepen van de Plas van Caron bij Raamsdonksveer. Het bestuur heeft dat in een zienswijze laten weten.

