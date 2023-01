Bijkomen van een zware oudejaarsavond tijdens de nieuwjaarsduiken in Drunen en Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK/DRUNEN - Dat nieuwjaarsduiken een fenomeen zijn geworden in de loop der jaren, blijkt uit de hoeveelheid mensen die zowel georganiseerd als ongeorganiseerd de sprong in het koude water wagen. Bij de afgraving in Drunen en bij de Nieuwkuijkse Wiel was de animo zondag in ieder geval groot.

In Drunen staan diverse groepen klaar om het water in te duiken. Voor de eerste groep blijkt het een oudejaarsingeving te zijn die niet voor alle deelnemers voor herhaling vatbaar is. Maar ja, grote vent op oudejaarsavond, dan ook op Nieuwjaar.

Een eindje verderop staat Gerrit Hofstra uit Drunen. Die heeft al vaker deelgenomen aan de duik maar komt dit jaar om een kerstboom te planten, samen met duikers van Diving Centre. Misverstand: dit blijkt echter pas een week later te zijn. Dan maar zo het water in.

Eerst zwemmen, dan oliebollen

De vriendinnen Gerrie de Jong uit Drunen en Connie Pullens uit Kaatsheuvel hebben samen met Peter van Balkom ook de sprong gewaagd. ,,Wij zwemmen hier iedere week”, vertelt De Jong, ,,en ik had dit jaar graag aan het ijszwemmen meegedaan. Maar ja, als het niet vriest houdt het op.”

Wat verder staat een groep die ontstaan is uit het dauwzwemmen bij openluchtbad Het Run en bestaat uit de dames Horssen, Muskens, Rensen en Walschot, met Harrie Niessen als enige man. Sinds de seizoensluiting van Het Run op 9 september gaat de groep wekelijks zwemmen bij de afgraving. Na zich weer aangekleed te hebben, is het tijd voor de meegebrachte oliebollen want dat hoort uiteindelijk bij Nieuwjaar.

Bij de Nieuwkuijkse Wiel hebben zich negentig mensen verzameld om mee te doen aan de duik, aangemoedigd door een grote groep toeschouwers. De sfeer zit er goed in en de muziek van de Snollebollekes zorgt voor de broodnodige warming up.

Het evenement is voor de eerste keer georganiseerd door RopaRun-team Waalwijk en Carnavalsvereniging Knotwilgendam. De opbrengst van zowel het inschrijfgeld als van de koek- en zopietent is bestemd voor RopaRun, in de strijd tegen kanker.

‘Volgend jaar een lange zwembroek aan’

,,Er hebben zich veel meer mensen ingeschreven dan we verwacht hadden”, vertelt organisator Sander Budding. Is dit voor herhaling vatbaar? ,,Naar alle waarschijnlijkheid wel”, bevestigt Budding. ,,Iedereen is zo enthousiast.” Zijn zoon Niels twijfelt nog of hij volgend jaar weer aan de duik meedoet. ,,Ik vond het koud. En mocht ik volgend jaar meedoen dan met een andere zwembroek. Een lange, denk ik.”

Een eindje verderop staat Ilse Melis zich aan te kleden. Zij heeft samen met Suus van Hulten gedoken. Waarom ze meegedaan hebben? ,,Het leek ons wel leuk”, zegt Melis. ,,Als je het water in gaat, is het koud. Maar toen ik eruit kwam, vond ik het warm. En het is voor een goed doel.” ,,Dat klopt. En volgend jaar doe ik weer mee”, laat Van Hulten weten. Melis lijkt nog een beetje te twijfelen.

Deelnemers kleden zich weer aan na hun nieuwjaarsduik bij de afgraving in Drunen. © Paul van Baardwijk