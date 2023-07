Bijenexpert vindt dat Gorinchem minder vaak moet maaien: ‘Veel bijzondere wilde bijen in deze stad’

Slikboer is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Stichting EIS, gespecialiseerd in insecten en andere ongewervelden. Gorinchem schakelde haar vijf jaar geleden voor het eerst in. Zij moest onderzoeken hoe het de wilde bij vergaat in die gemeente.

Gewapend met een vlindernet

Gewapend met een vlindernet struinde Slikboer drie onderzoekslocaties af en trof daar ruim tachtig verschillende bijen- en hommelsoorten aan. Dankzij natuurliefhebbers uit de stad kon ze nog eens elf soorten aan haar onderzoek toevoegen.

Voor haar was dit een grote verrassing: ,,Gorinchem is toch een stedelijk gebied. Maar deze stad heeft een bijzonder karakter door de unieke ligging. Aan de rivier en op de scheiding van zand- en kleigrond. Die diversiteit zorgt ook voor een diversiteit aan insectensoorten’’, concludeerde ze na haar eerste bezoek.

Vorig jaar trok ze opnieuw Gorinchem in voor een vervolgonderzoek. Ze ging daarbij terug naar de stadswallen, het complex van volkstuinencomplex Oostgracht en het landschapspark bij woonwijk De Donken. Samen met stadsecoloog Johan Sterk werden nog eens tien extra onderzoekslocaties gekozen.

Volledig scherm De zeldzame erepprijszandbij. © Menno Reemer

Opnieuw verrassingen

Dat leidde opnieuw tot verrassingen. De zeldzame ereprijszandbij werd door haar op maar liefst vijf plekken verspreid door de stad gezien. Met name in wijkpark ’t Haagje telde Slikboer er veel: vijftig totaal. Langs het wandelpad bij de A15 in de Lingewijk zag ze één exemplaar, evenals in het parkje aan de Tiende Penninglaan in de Haarwijk en de begraafplaats aan de W. de Vries Robbéweg. Vier zeldzame ereprijsbijen vlogen rond in het nieuwe Waterpark Mollenburg. Dat laatste is aangelegd bij de bouw van een nieuwe woonwijk.

,,Waterpark Mollenburg met zijn water, grasland, struiken en bomen is bijzonder gevarieerd. In dat gebied is er ook een overgang van vochtig naar droog. Bovendien zijn er heuveltjes, dood hout en bosvakken. Voor insecten is Mollenburg bijna optimaal te noemen door de manier waarop het gebied is ingericht en wordt onderhouden’’, zegt Slikboer.

Volledig scherm De begraafplaats aan de W. de Vries Robbéweg is al relatief aantrekkelijk voor wilde bijen en hommels. © Ricardo smit

Andere stadsparken zijn volgens haar ook gevarieerd, maar daar wordt te intensief gemaaid. ,,Helaas wordt een flink deel van het stedelijk gebied, waaronder het Van Andelpark en Wijkpark ‘t Haagje nog beheerd als gazon. Daardoor kan bijna niets overleven’’, aldus de onderzoeker.

Slikboer is daarentegen erg te spreken over de begraafplaatsen aan de W. de Vries Robbéweg en de Haarweg als leefgebied voor wilde bijen. ,,Deze zijn in de huidige staat al relatief aantrekkelijk voor insecten. Op de begraafplaats in de Lingewijk heb ik zelfs een Rode Lijst-soort gezien: de zwartbronzen houtmetselbij. Met wat kleine aanpassingen kan op beide begraafplaatsen een voor bijen nog aantrekkelijkere situatie ontstaan.’’

Wethouder neemt woorden ter harte

Wethouder Mark de Boer neemt de woorden van bijenexpert Slikboer ter harte. ,,We gaan per locatie bekijken hoe we het nog beter kunnen doen. Een student Urban Green Development onderzoekt momenteel voor ons hoe we het maaien van de gazons zo kunnen aanpassen dat de biodiversiteit groter wordt.’’

Meer wilde bijen in je tuin De tip van bijenexpert Linde Slikboer om minder vaak te maaien, is ook toe te passen in de eigen tuin. De gemeente Gorinchem roept op haar beurt inwoners op om hier eens over na te denken.

,,Zo zijn paardenbloemen belangrijk voedsel voor bijen. Laat deze gele bloemen dus staan. Dat geldt ook voor spontaan groen dat in uw tuin opduikt. Geef het ruimte om te groeien. Een rommelige tuin is dé perfecte woonplek voor bijen’’, aldus de gemeente. Kijk voor alle tips op gorinchem.nl en zoek met het trefwoord bijen.

Volledig scherm Deze grijze bij met de toepasselijke naam asbij werd drie keer aangetroffen: op de stadswal, nabij hockeyclub Rapid en bij het wandelpad langs de A15. © ANP / AFP

Bekijk hier deze video van het eerste onderzoek door Linde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.