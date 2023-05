Bewolkte dag in Altena

Donkere bezuini­gings­wol­ken pakken zich samen boven Heusden: ‘Minister Kaag heeft er volop op gehint’

VLIJMEN - De lucht boven Heusden is nog redelijk blauw, maar in de verte zijn de eerste donkere wolken al te zien. Die hebben maar één ding in petto: bezuinigingen. ,,Daar gaan we ons al op voorbereiden, ja. Ik ben minder optimistisch dan ruim een half jaar geleden.”