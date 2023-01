Betaal dan je reiskosten op z’n minst zelf…

Dussenaren kunnen naam voor ‘hun’ sloep bedenken

De bouw van de skiff in Dussen vordert zo gestaag dat de sloep dit voorjaar af is en in de zomer kan deelnemen aan de Altena Regatta. Op zaterdag 28 januari wordt de boot gedraaid; een officieel moment tijdens de bouw van een boot. Verder worden inwoners opgeroepen een naam voor het vaartuig te bedenken.

