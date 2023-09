Bestuurder belandt met wagen in de sloot in Sleeuwijk en raakt gewond

Meer weten over de Zuiderwa­ter­li­nie? Jos Cuijpers doet in Heusden alles uit de doeken

HEUSDEN - Erfgoeddeskundige Jos Cuijpers geeft donderdag 21 september in het Gouverneurshuis in Heusden een lezing over de Zuiderwaterlinie. Cuijpers gaat in op het verleden en het heden van deze verdedigingslinie.