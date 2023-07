‘Beste appelschilster ter wereld’ Rika (86) gaat met welverdiend pensioen

Renate uit Waspik trekt trein met wagon van 32 ton achter haar aan op NK

WASPIK/STADSKANAAL - Een trein van maar liefst 23 ton op eigen kracht in beweging krijgen. En even later ook nog een wagon van 9 ton erbij. Je moet het maar kunnen. Renate van Gils (41) uit Waspik kreeg het zondag voor elkaar bij het NK treintrekken in Stadskanaal: ,,Je kunt meer dan je denkt.”