‘Bert Hout’ snijdt dagelijks op een bankje, thuis of in het café verder aan z’n mooiste beeldjes

Buitenstad Zaltbommel werd een klein beetje anders dankzij betrokken Bommelaar Paul Burgers (1949-2023)

ZALTBOMMEL - Hij vond dat de projectontwikkelaar die plannen maakte voor de prestigieuze Buitenstad te veel uitging van maximaal rendement in plaats van een mooie nieuwe wijk voor Zaltbommel. Daarom was Paul Burgers in 2015 een van de oprichters van de Vereniging Buitenstad. Donderdag overleed hij op 74-jarige leeftijd.