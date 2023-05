Be Ready heeft eindelijk wat geluk, maar pakt maar een punt en schiet er weinig mee op

OP DE MAN AF LRC’s ‘blok graniet’ stopt ermee: ‘Als ik terugkwam van missie, stond ik er altijd meteen weer in’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 31-jarige Rogier Gerritsen, voetballer van zaterdag-eersteklasser LRC Leerdam die na dit seizoen stopt.