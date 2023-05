Basisschoolleerlingen in Gorinchem fietsen praktisch verkeersexamen

In hun felgekleurde hesjes legden ruim tweehonderd Gorcumse basisschoolleerlingen donderdagochtend het praktisch verkeersexamen af. Ouders langs de route in Gorinchem-West beoordeelden de leerlingen op veertig verschillende onderdelen, zoals over de schouders kijken en richting aangeven en het goed toepassen van de verkeersregels.