Babyloniënbroek is best tevreden, maar heeft ook kritiek: ‘Het zou allemaal makkelijker worden’

Dordts ziekenhuis opent infopunt voor mensen met kanker: ‘Voor luisterend oor en niet-medische vragen’

In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is onlangs het nieuwe Infopunt voor leven met en na kanker geopend. Hier kunnen kankerpatiënten en hun naasten binnenlopen voor een luisterend oor en ondersteuning bij niet-medische problemen als gevolg van hun ziekte of behandeling. ,,Artsen en verpleegkundigen hebben daar steeds minder tijd voor.”

16 januari