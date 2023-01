Auto knalt op boom in Wijk en Aalburg, bestuurder gewond geraakt

Geen 100 arbeidsmi­gran­ten maar 74 jonge vluchtelin­gen in kantoor­pand in Oosterhout

OOSTERHOUT - In het voormalige kantoorpand aan de Elschot in Oosterhout worden niet honderd arbeidsmigranten, zoals eerst de bedoeling was, maar 74 jonge vluchtelingen opgevangen. Burgemeester Mark Buijs en wethouder Arnoud Kastelijns hebben dat bekendgemaakt.

13:00