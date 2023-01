Auto brandt volledig uit in Heusden, vuur mogelijk aangestoken

Winterfes­tijn in Huis van Gijn met histori­sche kostuums en oud-Hollandse spelletjes

In Huis van Gijn vindt op vrijdag 6 januari voor het eerst het Winterfestijn plaats. Personages in historische kostuums vertellen bezoekers van het museum aan de Nieuwe Haven in Dordrecht over het leven rond 1900. Kinderen kunnen zich in de tuin uitleven met oud-Hollandse spelletjes.

