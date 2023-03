ANWB-winkel in Gorinchem week dicht voor vernieuwde wandelafdeling met ‘wandeltestbaan’

LEZERSBRIEVEN Kaalslag Wielwijk­park typische ambtenarij volgens onze lezers

Tot een jaar of vier geleden was het Wielwijkpark een plek waar Wielwijkers graag kwamen. Tot de gemeente een deel liet leegruimen voor renovatie en woningbouw en het park een stuivende zandvlakte werd. Sindsdien is er niets meer gebeurd en dat steekt onze lezers zeer, zo blijkt uit de lezersbrieven over dit onderwerp. Net als de column van Roy Grünewald over de asielkinderen in Gorinchem die ’s avonds na 21.00 uur niet meer buiten mogen spelen.