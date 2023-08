Altena zet in op energiearmoede door koelkasten en wasmachines uit te delen

Open het doek voor het nieuwe theatersei­zoen

Zomervakantie is mooi maar velen kijken reikhalzend uit naar het nieuwe theaterseizoen dat doorgaans verpakt zit in een fraaie seizoensbrochure. Dat geldt dit jaar alleen voor De Kring in Roosendaal, De Maagd in Bergen op Zoom en De Bussel in Oosterhout. Het Chassé Theater in Breda en De Nobelaer in Etten-Leur bedienen hun publiek met magazines en jaaroverzichten. De publiekstrekkers en hoogtepunten op een rij.