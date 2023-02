Altena zegt luid ‘nee’ tegen windturbines tussen Hank en Dussen

Opvang aan Elschot positief ontvangen, maar er zijn ook tegengelui­den: ‘We moeten zorgen wegnemen’

OOSTERHOUT - De inloopavond over de opvang van 74 jonge vluchtelingen in een voormalig kantoorpand aan de Elschot in Oosterhout verliep maandagavond rustig. Er kwam een dertigtal bezoekers op af. Mensen reageren, liefst anoniem, overwegend positief.

