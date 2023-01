Altena wil grip op woningbouwlocatie in Werkendam, eigenaren mogen grond niet zomaar verkopen

Oosterhout­se wethouder praat met Máxima over mentale gezondheid bij jongeren: ‘Sociale media ja, maar het plaatje is groter’

UTRECHT - 15-jarigen die met een burn-out thuiszitten, dat is extreem vindt de Oosterhoutse wethouder Guus Beenhakker. Daarom schoof hij woensdag aan in Utrecht om met koningin Máxima te praten over mentale gezondheid onder jongeren. Want de cijfers zijn alarmerend.

26 januari