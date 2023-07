Altena: ‘Schippers Pontje Steur laten niemand aan de kant staan, ook als je geen contant geld bij je hebt’

Het CDA in Altena uitte onlangs kritiek, omdat ze het niet van deze tijd vindt dat alleen met cash kan worden betaald en niet met de pinpas. ,,In een tijd waarin digitale betalingen populairder worden en contant geld minder vaak wordt gebruikt, lijkt het logisch om andere betaalmethoden aan te bieden”, aldus raadslid Otto van Breugel.

Pontje Steur vaart in het hoogseizoen. Een overtocht kost 1 euro per persoon. ,,De vrijwillige pontschippers brengen niet alleen de reizigers veilig naar overkant, maar fungeren ook als gidsen en delen vol passie hun kennis over de Biesbosch en de schatten in de nabije omgeving. Van Breugel: ,,Voor elke recreant is er alle reden om hun wandel- of fietstocht via Pontje Steur te plannen.”

80 cent

De gemeente laat in een reactie weten dat er vorig jaar al onderzoek is gedaan naar digitale betalingsmogelijkheden. ‘De hiermee gepaard gaande kosten bedroegen 80 cent per transactiekosten. Hiermee zou het grootste deel van de opbrengst van de kaartverkoop moeten worden afgedragen. Daarom is dit niet ingevoerd’. Een nadeel van een pinapparaat is bovendien het ontbreken van een stroomaansluiting.

Altena laat echter ook weten dat de pontschippers niemand aan de kant laten staan en dat de praktijk leert dat andere passanten die wél geld bij zich hebben de overtocht vaak wel even voorschieten. Ook kunnen passanten op een later moment alsnog betalen en in een enkel geval wordt de toerist onbetaald overgezet.

