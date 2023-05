Altena moet vaart maken met woningbouw, maar dat valt nog niet mee

Het eerste luxe jacht van Bekkers Yachts uit Heesbeen is gelanceerd: ‘Het is als een maatpak’

HEESBEEN - Azur 45. Zo heet het eerste schip van Bekkers Yachts uit Heesbeen. De jachtenbouwer wil de markt veroveren door in te zetten op comfort. ,,Je zou denken dat zoiets normaal is voor een duur schip, maar dat is niet zo.”