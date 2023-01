Altena met Trema Welzijn in gesprek over ‘koude’ maaltijdservice

De gemeente Altena wil dat Trema Welzijn in overleg gaat met inwoners om een passende oplossing te vinden, nu de welzijnsinstelling geen warme maaltijden meer levert. De afgelopen weken is daarover onrust ontstaan.

Trema levert vanaf half januari geen warme maaltijden meer via de dagelijkse maaltijdservice. Ouderen ontvangen drie keer per week koelverse maaltijden die ze zelf moeten opwarmen. Trema kiest hiervoor omdat de warme maaltijdservice een te grote prijsstijging voor de afnemers zou betekenen in het nieuwe jaar.

,,De leverancier berekende een prijsstijging die zou neerkomen op 12 euro per warme maaltijd, in plaats van de 9 euro die nu geldt. Dat vinden wij niet haalbaar. Een alternatief is nauwelijks te vinden want bijna niemand levert nog maaltijden warm. Vandaar dat we per 16 januari kiezen voor koelverse maaltijden”, aldus directeur Monique Vreeburg eerder op deze site. Door de keuze voor ‘koude’ maaltijden kan de prijs per maaltijd omlaag naar 8 euro per maaltijd, terwijl de keuzemogelijkheid vergroot wordt, meent Trema Welzijn.

Zorgen en signalen

Over de nieuwe maatregel kwamen veel klachten binnen, ook bij de gemeente. Met name ouderen of minder-validen zouden minder goed met een magnetron overweg kunnen. ‘De zorgen en signalen zijn duidelijk bij ons binnengekomen', schrijft het college van burgemeester en wethouders aan die partijen. AltenaLokaal en Progressief Altena hadden om opheldering gevraagd.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en Trema. ‘Gevraagd is om in overleg met inwoners passende maatregelen te treffen. Op korte termijn zullen we opnieuw in gesprek gaan om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op duurzame maatwerkoplossingen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.