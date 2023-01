Altena en verkeersclub om de tafel over voortbestaan

Verkeers­club Altena wil niet verder door gebrek aan communica­tie vanuit gemeente­huis

Stichting Verkeersveiligheid Altena (SVA), voorheen VVN Altena, is van plan zichzelf op te heffen. De club had plannen voor activiteiten, maar volgens voorzitter Ben Wirken is daar niets van terecht gekomen. Hoofdoorzaak is volgens hem het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente.

19 december