Altena en regiogemeenten willen intensievere samenwerking om winst uit afval te halen

Wie wil er nog met wie na mislukte formatie in Brabant? ‘BBB heeft het bal geopend, maar is daarbij op tenen gaan staan’

DEN BOSCH - Wie wil er nog met wie? Dat is de grote vraag die vrijdag tijdens een ingelaste Statenvergadering om de formatie in Brabant uit het slop te trekken, beantwoord moet worden. Krijgt de nieuwkomer (BoerBurgerBeweging) nog een nieuwe kans of is het toch weer aan de VVD?