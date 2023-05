Altena doet TikTok per direct in de ban

Je kind wil naar de huldiging van Feyenoord, mag dat? Dat hangt helemaal af van de schooldi­rec­teur

Het zeuren is bij ouders met schoolgaande Feyenoordsupporters al weken aan de gang: ‘Mag ik naar de huldiging?!’ Bureau Leerplicht heeft in ieder geval geen bataljon controleurs klaarstaan om maandag koppen te tellen in de klas. ,,Het is echt aan de scholen zelf.’’