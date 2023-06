Alleen maar betalen met cash voor overtocht met Pontje Steur? ‘Niet meer van deze tijd’

Toerist in eigen land zorgt voor recorddruk­te op kleine veerpon­tjes: ‘In 20 jaar nog nooit zoiets meegemaakt’

Meer dan 14.000 passagiers maakten dit jaar al de oversteek met het kleine Pontje Steur in de Biesbosch. Een record. Dat Nederlanders door corona vooral in eigen land vakantie vierden, gaf een enorme toename van gebruikers van de kleine pontjes die alleen in de zomermaanden varen.