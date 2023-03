Alle poliklinieken Beatrixziekenhuis dicht op actiedag zorgpersoneel

Echtpaar vindt na dood van zoon troost in vrijwilligerswerk in het ziekenhuis: ‘Heeft ons geholpen’

‘Niet zelf gaan bellen’

Het cao-actiecomité van het Beatrixziekenhuis, leden van de Raad van Bestuur en de directie en vertegenwoordigers van de vakbonden overlegden donderdag 9 maart in een speciaal veiligheidsoverleg. ,,Hierbij wordt onder meer gekeken naar de vraag of alle actievoerende afdelingen een minimale bezetting houden, zodat spoedgevallen er altijd terecht kunnen’’, legt Van Baalen uit.

Spoedlijn voor huisartsen

Ook zijn alle huisartsen in de regio geïnformeerd over de actiedag. Zij kunnen die dag overleggen met specialisten via een spoedlijn. Gewoonlijk is er rechtstreeks contact met de diverse afdelingen.