Alida de Jong uit Hardinxveld-Giessendam krijgt gemeentelijke erepenning

Aan Alida de Jong-Ambachtsheer (67) uit Hardinxveld-Giessendam is dinsdagmiddag de gemeentelijke erepenning uitgereikt. Die is voor inwoners en niet-ingezetenen als blijk van waardering en erkentelijkheid voor hun inzet in de plaatselijke gemeenschap.