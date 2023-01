Actie Roparunners loopt als een tierelier, er zit nog meer in

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Het nieuwe jaar is nog geen week oud of het Roparunteam uit de Bommelerwaard heeft al mijlpaal in zicht. Het loopt hard met de aanmeldingen voor het ophalen van kerstbomen voor het goede doel.

Dinsdag is de grens van duizend bomen al gepasseerd. Er zit echter nog zoveel meer in voor deze actie. De Brandwijk Bommelerwaard Runners halen al jaren kerstbomen op voor het goede doel. Per boom vraagt het team 4 euro, maar daar komt nog wel eens een fooitje bij. De opbrengst, de laatste keer net geen 8000 euro, gaat naar de Stichting Roparun. Die besteedt het geld aan hulp aan mensen die te kampen hebben met kanker.

Niet eerder vertoond

Een jaar geleden waren de roparunners al heel erg blij, want toen werden een week na de jaarwisseling ruim 1300 kerstbomen opgehaald. Dat was niet eerder vertoond. Het lijkt er nu op dat het opnieuw meer kerstbomen worden. Want er zijn nog een paar dagen te gaan voordat de inschrijving sluit. Het team haalt de bomen zaterdag 7 januari op in de hele Bommelerwaard.

Dat er nog rek zit in de opbrengst, blijkt wel uit het feit dat de gemeente Maasdriel inwoners laat weten dat ze hun bomen ‘gratis kunnen afleveren’ bij de milieustraat van de Avri in Zaltbommel. Het inleveren kost inderdaad niks, maar de kilometers heen en weer natuurlijk wel. Om maar te zwijgen over de wachttijd - met lopende motor - in de rij voor de milieustraat.

Vijf inzamelplekken

Maasdriel is een van de twee gemeenten in Rivierenland die inzamelplekken heeft geregeld. Wie geen kilometers wil maken naar Zaltbommel, kan de boom vanaf vrijdag achterlaten op vijf plekken in de gemeente: bij de voetbalclubs in Rossum, Hedel en Ammerzoden, bij De Kreek in Kerkdriel en bij MFC De Steen in Heerewaarden. Daar liggen de bomen tot maandag 9 januari om vervolgens opgepikt te worden door vrachtwagens van Avri.

Tenslotte kan ook de groene container uitkomst bieden. Dan moet de boom wel in stukken worden geknipt en gezaagd. En voorwaarde is dat het deksel dicht moet kunnen. Dat kost en tijd en energie en ook nog eens de ergernis dat de container twee weken lang mudvol zit.

Het ophalen van kerstbomen is een van de acties waar het Bommelerwaardse estafetteteam geld mee inzamelt voor de Stichting Roparun. Andere voorbeelden zijn de Promenadeloop in Zaltbommel en de Kerkwijk Cross op en om het terrein van de voetbalclub. Die staat 18 februari weer op de agenda. Alle acties bij elkaar leveren jaarlijks ongeveer 30.000 euro op.

Met de bomen loopt het in alle gevallen hetzelfde af: na een maand bewezen diensten worden ze versnipperd en tot compost verwerkt.

Volledig scherm De kerstbomenactie van Roparunteam de Brandwijk Bommelerwaard Runners was vorig jaar ook een groot succes. © Brandwijk Bommelerwaard Runners

