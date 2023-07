760 nitraatbommen en 20 mortierbommen in de schuur: Man uit Brakel krijgt werkstraf

ARNHEM/BRAKEL - Een 35-jarige man uit Brakel, die een enorme lading zwaar illegaal vuurwerk in zijn schuur had opgeslagen, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een maand cel voorwaardelijk. ,,Ik heb er ongelooflijk veel spijt van.