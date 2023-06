3D-geprint, zelfvarend pontje uit Nederland zet Olympische toppers over de Seine tijdens de Spelen

Deze scheeps­werf gaat van groen, naar groener, naar groenst: ‘Kost kapitalen, dus je moet een steengoed plan hebben’

Groen, groener, groenst is tegenwoordig het credo bij Holland Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam. En dat is zelfs in Noorwegen - een van de voorlopers op het gebied van zuinige energiebronnen - opgevallen.