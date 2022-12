2100 oliebollen bakken voor stichting Kika

De bakker is sinds kort gesloten, en dus zouden er in Dussen met oudjaar geen verse oliebollen zijn. Annemarie van Esch vond dit zo jammer dat ze zelf gaat bakken. De opbrengst gaat geheel naar Stichting Kinderen Kankervrij (Kika). Annemarie vertelt over de oliebollenactie in Dussen die vrijdag van start gaat.

Hoe is het idee ontstaan?

,,Eigenlijk was het min of meer een grapje van mijn partner. Omdat de bakker dicht is, bedachten we dat Dussen dan de verse oliebollen moet missen. Gaan we het gewoon zelf doen, zei hij. Eerst wilden we een hele oliebollenkraam regelen maar dat lukte niet. Dan zal hij wel de handdoek in de ring gooien, dacht ik. Maar nee, we hebben een heel grote friteuse geregeld en lopen nu door de Makro om alle inkopen te doen. We willen 2100 oliebollen gaan bakken, en hebben nu vijftien zakken oliebollenmix gekocht. En krenten, en rozijnen, noem maar op. Als het niet genoeg is, dan gaan we zaterdag nog maar een keer op pad.”

Hoe gaat het precies in zijn werk?

,,Mensen kunnen mij appen en via het nummer 06 81209925 een bestelling plaatsen. Tien oliebollen voor 6 euro, tien krentenbollen voor 8 euro. Op vrijdag bakken we van 12.00 tot 16.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor ons huis op het Vrijheidsplein komt een grote tent te staan waar we gaan bakken. En er is ook wat te drinken en we zorgen voor een heater zodat iedereen een beetje gezellig kan kletsen met elkaar tijdens het wachten. Weet je, er is in het dorp niet zo veel te doen. En dan is het gewoon leuk om iets te organiseren.”

De opbrengsten gaan naar het goede doel?

,,Ja, van de oliebollen en van de drank. We willen wel graag zelf uit de kosten zijn, maar daarboven gaat alles naar Stichting Kika. Dat vinden we een mooi doel. Ze weten er al van en zijn blij met onze actie. Er komt aardig wat promomateriaal onze kant op. Twee grote vlaggen bijvoorbeeld, die bij de tent komen te hangen. We slaan twee vliegen in één klap. Lekkere oliebollen voor het dorp en een mooie bijdrage voor Kika.”