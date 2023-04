Woestijnbuizerd Risico is zoek, maar geen paniek: ‘Op een gegeven moment komt hij wel terug’

Tilburgse jongens (15 en 16) beroofd op parkeerdek van AaBe-fa­briek

TILBURG - Twee Tilburgse jongens van 15 en 16 jaar zijn dinsdagavond rond 18.30 uur beroofd op het parkeerdek van de AaBe Fabriek in Tilburg. Een 16-jarige Tilburger en een 16-jarige Roosendaler werden later in het centrum opgepakt voor de beroving.