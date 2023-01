Van Stappershoef is niet toe aan camera's rondom sportpark in Goirle: ‘Maar iedere vernieling is één te veel’

Baarle-Hertog/Baarle-Nassau Historisch sticker­boek van Heemkunde­kring Amalia van Solms gigantisch succes: “Wie lid wordt, krijgt 25 stickers cadeau”

De Heemkundekring Amalia van Solms is in samenwerking met supermarkt Jumbo een stickeractie gestart. De stickers kunnen geplakt worden in een historisch stickerboek. Wie zich nu aansluit bij de heemkundekring, krijgt zelfs 25 stickers cadeau.

13 januari