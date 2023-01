Van lange loods aan Emmastraat wil Goirlenaar twaalf woningen maken, buurt vreest voor privacy

Beerse RESTOTIP. De Sjokola in Beerse: eenvoudig, lekker en en vlotte bediening

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: brasserie De Sjokola in Beerse. Een snelle hap, rustig genieten en wat keuvelen : het kan er allemaal in een aangenaam decor. Een aanrader. Lees hier nog meer lekkere tips in ons dossier.

30 december